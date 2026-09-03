Carlos Queiroz вновь возглавил сборную Ганы после ухода в 2026

Карлуш Кейруш снова стал тренером сборной Ганы, сообщила GFA. Контракт остается конфиденциальным. На ЧМ Гана заняла третье место в группе L, уступив Хорватии и Англии, и проиграла Колумбии в 1/16 финала.
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