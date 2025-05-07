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Украина запустила свыше сотни беспилотников по регионам России. Аэропорты переполнены, не работает мобильный интернет

Украина запустила свыше сотни беспилотников по регионам России. Аэропорты переполнены, не работает мобильный интернет

Российские регионы подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что налеты вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжались с вечера 6 мая до утра следующего дня.

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