Когда на ЛБС приедет последний украинец? Мобилизация украинцев продолжается Мы много говорим о том, что качество личного состава ВСУ в последние месяцы устойчиво падает.
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Когда на ЛБС приедет последний украинец? Мобилизация украинцев продолжается Мы много говорим о том, что качество личного состава ВСУ в последние месяцы устойчиво падает.
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