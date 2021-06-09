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Сутормин о мечте: «Выиграть ЛЧ и чемпионат мира. Делаем все, чтобы к ней прийти»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о том, к чему стремится в своей карьере. – У вас есть медали ПФЛ, ФНЛ, РПЛ.

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