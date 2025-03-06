Нижегородцы могут присоединиться к предварительной образовательной программе «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ»

Жители Нижегородской области могут предварительно зарегистрироваться на участие в образовательной программе «Медиакампус» всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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