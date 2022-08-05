Кто из знаменитостей посетил концерт Максима Галкина в Юрмале

Накануне, 4 августа Максим Галкин дал концерт в Латвии. 46-летний артист выступил в концертном зале «Дзинтари».
Популярные статьи
- “Собирай чемоданы и вали”, – о распродающем российскую недвижимость Урганте высказался успешный политик-патриот
- “Вообще практически ни с кем не разговариваю”, – Дмитрий Певцов перестал общаться с коллегами по цеху
- “Остроумия было процентов на 20, все остальное чувство неловкости и жалости к нему”, – русские латвийцы пообещали Галкину “бумеранг” за его шуточки
Свежие комментарии