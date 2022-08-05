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Кто из знаменитостей посетил концерт Максима Галкина в Юрмале

Кто из знаменитостей посетил концерт Максима Галкина в Юрмале

Накануне, 4 августа Максим Галкин дал концерт в Латвии. 46-летний артист выступил в концертном  зале «Дзинтари».

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