ЕС 20 мая утвердит новый пакет санкций против РФ

Во вторник 20 мая в Брюсселе министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза проведут совместную встречу, на которой планируется утвердить 17-й пакет санкций против РФ и обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.
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