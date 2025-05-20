Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЕС 20 мая утвердит новый пакет санкций против РФ

ЕС 20 мая утвердит новый пакет санкций против РФ

Во вторник 20 мая в Брюсселе министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза проведут совместную встречу, на которой планируется утвердить 17-й пакет санкций против РФ и обсудить дальнейшую военную поддержку Украины.

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