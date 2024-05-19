«Дух соревнования вреден для торгового счета»

Победитель конкурса Мосбиржи «Лучший частный инвестор» под ником RuMS ― о своей победе, допущенных ошибках и трейдерском пути вне рамок «финансового спорта»ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА RUMS Победитель конкурса «Лучший частный инвестор» под ником RuMSчитайте на monocle.