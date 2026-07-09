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Татар-информ

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Ветераны СВО из Татарстана прошли 10-километровый эко-поход в Ундории

Ветераны СВО из Татарстана прошли 10-километровый эко-поход в Ундории

Фото: пресс-служба РО МРОО «Первый патриот» в РТ В День семьи, любви и верности в природном заказнике «Ундория» Ульяновской области прошел межрегиональный патриотический эко-поход протяженностью 10 километров.

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