Ветераны СВО из Татарстана прошли 10-километровый эко-поход в Ундории

Фото: пресс-служба РО МРОО «Первый патриот» в РТ В День семьи, любви и верности в природном заказнике «Ундория» Ульяновской области прошел межрегиональный патриотический эко-поход протяженностью 10 километров.
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