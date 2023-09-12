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Подчиненные замгубернатора ХМАО Ислаева срывают работу правительства по проектировкам бюджета на 2024-2026 годы

Подчиненные замгубернатора ХМАО Ислаева срывают работу правительства по проектировкам бюджета на 2024-2026 годы

Подчиненные заместители губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азата Ислаева чуть не сорвали сроки по работе над проектом бюджета на следующие три года.

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