Stellar Blade до сих пор удерживает звание самой высоко оцененной игры для PS5 среди пользователейКорейская студия Shift Up еще в апреле выпустила однопользовательский сюжетный экшен Stellar Blade с привлекательными женскими персонажами.
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