Эксперт СберСтрахования Кошелева призвала не нырять с высоты в незнакомых водоемах, чтобы избежать травм

Летом многие предпочитают проводить время у водоемов, но не всегда задумываются о безопасности. Исполнительный директор СберСтрахования Елена Кошелева в интервью радио Sputnik рассказала, как избежать распространенных летних травм.
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