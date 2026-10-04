Челябинская область ограничила движение на трассе М-5 из-за непогоды

В Челябинской области с 22:00 введены ограничения на движение грузовиков, автобусов и маршрутных такси по трассе М-5 от Чебаркуля до Башкортостана из-за неблагоприятных погодных условий.
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