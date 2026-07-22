В сети напомнили, как Драпатый преклонял колено перед послом Британии После назначения Драпатого новым главкомом ВСУ в сети напомнили один чрезвычайно занимательный м.
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В сети напомнили, как Драпатый преклонял колено перед послом Британии После назначения Драпатого новым главкомом ВСУ в сети напомнили один чрезвычайно занимательный м.
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