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Пятый канал

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«Держите себя в руках!» — Анна Ардова осадила Соседова за оскорбление

«Держите себя в руках!» — Анна Ардова осадила Соседова за оскорбление

Чуть ли не скандалом закончилось музыкальное шоу на одном из федеральных каналов. Актриса Анна Ардова осадила музыкального критика Сергея Соседова за оскорбительную фразу в адрес участницы.

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Комментарии
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Y
Yuriy
Соседов - обыкновенный клоун. Причем, без особых признаков наличия интеллекта. Такие на основных федеральных каналах очень востребованы. Поскольку зрители каналов, где показывают Петросяна и ему подобных &quot;юмористов&quot;, это основной контингент, на кого рассчитаны программы ПЕРВОГО, РОССИИ и НТВ. Причем речь не только о &quot;юморе&quot;, но и, например, об информационных программах, просмотр которых приносит удовлетворение только гражданам с мозгами, основательно  &quot;промытыми&quot; нашей официальной пропагандой.
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14 час.
ВК
Вад Кук
Пидор он и на тв пидор
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10 час.

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