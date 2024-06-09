Y

Yuriy

Соседов - обыкновенный клоун. Причем, без особых признаков наличия интеллекта. Такие на основных федеральных каналах очень востребованы. Поскольку зрители каналов, где показывают Петросяна и ему подобных "юмористов", это основной контингент, на кого рассчитаны программы ПЕРВОГО, РОССИИ и НТВ. Причем речь не только о "юморе", но и, например, об информационных программах, просмотр которых приносит удовлетворение только гражданам с мозгами, основательно "промытыми" нашей официальной пропагандой.