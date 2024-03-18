Путин победил на выборах президента в Чечне, набрав 98,99% голосов

Известия/Сергей Лантюхов Кандидат в президенты и действующий российский лидер Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства в Чечне, набрав 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии