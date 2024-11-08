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Октябрьский переворот был типичным майданом

 Некруглой   годовщине   октябрьского  переворота   посвящается.Частенько  от  наших   бЛевачков   доводится  слышать брехню типа "октябрь -  это  антимайдан" -  вот  и  в  этом  году  поуехавший  украинчик  пан   Веселовский  незадолго  до  дня  седьмого  ноября, чёрного  дня  календаря,  выдал  следующее: "Февраль 1917 года - это Майдан.

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