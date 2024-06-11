Путин утвердил обновленный состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, следует из указа, опубликованного 11 июня на официальном портале правовой информации.
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