Что происходит в цехе по производству секс-кукол за 12 тысяч долларов

Где-то в Южной Калифорнии девять человек проводят дни за скрупулезным вылепливанием лиц, наливанием силикона в формы и производством искусственных, но очень натуралистичных сосков, делая секс-кукол класса люкс.
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