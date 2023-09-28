Глава ОКНШ Милли: после заявлений Трампа я приму меры по защите своей семьи

Уходящий с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Марк Милли заявил, что из-за жесткой критики со стороны экс-президента Дональда Трампа примет меры для обеспечения безопасности своей семьи.
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