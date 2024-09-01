Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тимохин
    Каждый последующий опыт основывается на предыдущем, если чего-нибудь удалить или разрушить, будут такие безграмотные ...Правдива ли история?
  • Андрей Тимохин
    Эко афтара сей статейки вштырило😠Правдива ли история?
  • Воробей
    - "Именно СВЕТ, который не может объять ТЬМА и есть эта ИНФОРМАЦИЯ." Ну, кто-то трактует Логос как абстрактную "ИНФ...Правдива ли история?

Анты, Саки и Кельты

Анты, Саки и Кельты

И так в шестом веке держава Русколань состояла из нескольких союзных славянских княжеств. Самыми мощными на Кавказе была Анты и Саки (Косаки- будущие козаки) которые охватывали северный и западный Кавказ и земли от среднего течения Дона до низовий Днепра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх