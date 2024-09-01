Анты, Саки и Кельты

И так в шестом веке держава Русколань состояла из нескольких союзных славянских княжеств. Самыми мощными на Кавказе была Анты и Саки (Косаки- будущие козаки) которые охватывали северный и западный Кавказ и земли от среднего течения Дона до низовий Днепра.