Анты, Саки и Кельты

И так в шестом веке держава Русколань состояла из нескольких союзных славянских княжеств. Самыми мощными на Кавказе была Анты и Саки (Косаки- будущие козаки) которые охватывали северный и западный Кавказ и земли от среднего течения Дона до низовий Днепра.
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