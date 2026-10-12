Севастопольские сёстры милосердия помогают раненым бойцам

В Новом Херсонесе стартовал заезд форума «Истоки». В этот раз его тема — «Милосердие». Планируется, что за шесть дней участники программы пройдут путь от личных мотивов помогать до конкретных решений в своих организациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым