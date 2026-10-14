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Аргументы и Факты

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Сделку между РФ и США назвали прорывом многолетних санкций

Сделку между РФ и США назвали прорывом многолетних санкций

Российско-американская «дизельная» сделка, как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Игбал Гулиев, стала частичным прорывом санкционной изоляции и позитивным сигналом для нашей экономики.

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