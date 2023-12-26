RT выпустил шуточный ролик про вмешательство в выборы президента США

RT выпустил шуточный ролик о якобы подготовке телеканала к вмешательству в выборы президента США. По сюжету, главред RT Маргарита Симоньян в звании полковника вводит Джо Байдену чип во время вакцинации, после чего сотрудники телеканала получают возможность управлять действиями вымышленного президента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии