RT выпустил шуточный ролик про вмешательство в выборы президента США

RT выпустил шуточный ролик о якобы подготовке телеканала к вмешательству в выборы президента США. По сюжету, главред RT Маргарита Симоньян в звании полковника вводит Джо Байдену чип во время вакцинации, после чего сотрудники телеканала получают возможность управлять действиями вымышленного президента США.