Полина Московская оказала содействие в восстановлении права на оплату выполненных работ

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Саратовской области Полине Московской обратилось ООО Т, заключившее договоры на техническое обслуживание автоматических систем пожарной безопасности с несколькими муниципальными образовательными учреждениями.
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