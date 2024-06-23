12 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в Брянской области

Боевые действия между Россией и Украиной продолжаются. Вчера вечером и в течение ночи украинские боевики совершили серию атак на российскую территорию, выпустив около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
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