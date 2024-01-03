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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин сделал дубль в матче с «Айлендерс» и стал 2-й звездой. У него 19+19 в 36 играх

Ничушкин сделал дубль в матче с «Айлендерс» и стал 2-й звездой. У него 19+19 в 36 играх

Форвард «Колорадо» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:4 ОТ).

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