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Петербургский дневник

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Смертельное ДТП в поселке Кузьмоловский

Смертельное ДТП в поселке Кузьмоловский

Водитель погиб на месте происшествия 12 апреля 2025 года в 20:28 у дома 26Б по Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Черри Тиго 4 про», который двигался от Заозёрной улицы к Садовой, потерял сознание и не справился с управлением.

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