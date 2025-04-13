Смертельное ДТП в поселке Кузьмоловский

Водитель погиб на месте происшествия 12 апреля 2025 года в 20:28 у дома 26Б по Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Черри Тиго 4 про», который двигался от Заозёрной улицы к Садовой, потерял сознание и не справился с управлением.