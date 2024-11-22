Накануне Дня матери екатеринбурженок приглашают пройти обследование груди

В субботу, 23 ноября, в Екатеринбурге состоится профилактическая акция «Мама, пройди маммографию». С 12 до 18 часов в торговом центре «Мега» женщины смогут сделать УЗИ молочных желез и маммографию, а также пройти комплексное обследование в рамках диспансеризации.
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