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Дроны против заводов: "Брошенный" Зеленский развязывает войну на два фронта. США готовит ответ

Дроны против заводов: "Брошенный" Зеленский развязывает войну на два фронта. США готовит ответ

Фото: Globallookpress.com/President Of Ukraine2 дня назад 25K прочитали В условиях, когда киевский режим не способен продемонстрировать никаких успехов на линии фронта, наметилось новое поле противостояния.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
пока вы будете ждать пока зеленский или сам подохнет или американцы его убьют он еще столько натворит этот наркоман что мало не покажется.ведь америке похрен мирное население или еще какое. у них идет прибыль...обратите внимание на израиль.. уничтожает все под ноль это не гуманно. но это война. и как  мировое сообщество осудило израиль и что..... они как уничтожали так и уничтожают. а как говорится при завершении войны . победителей не судят. это Русское сказание. а наше . производят  точные удары. и каждое начатое не доводят до конца.все быстро они восстанавливают и все происходит по новой. почему стоят до этих пор мосты ходят за границу поезда.и так и все прочее.
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