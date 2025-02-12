Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать воспитанников детских домов в боевых действиях под Красноармейском (украинское название — Покровск), задействуя их в качестве операторов беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).
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