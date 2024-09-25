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Царьград

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Байден пригрозил заморозкой активов, пока Россия не заплатит Украине за ущерб

Байден пригрозил заморозкой активов, пока Россия не заплатит Украине за ущерб

Пока еще действующий президент США Джо Байден заявил об условии для разморозки суверенных русских активов на Западе.

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