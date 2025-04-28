Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский военный рассказал об отправке на убой солдат ВСУ

Украинский военный рассказал об отправке на убой солдат ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат на убой, не считаясь с потерями. Об этом рассказал украинский боец с позывным Борзый, взятый в плен и вступивший в батальон имени Максима Кривоноса, в беседе с РИА Новости.

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