Исследование показало, что глобальное потепление приведет к диарее

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Глобальные изменения климата могут привести к увеличению числа госпитализаций по причине диареи к 2100 году, даже в случае незначительного повышения температуры на 1-2 градуса.
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