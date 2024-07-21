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  • Юлия Юлия
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    Молодец девочка...👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Отправила кавказц...

Нижегородцам рассказали о пользе кабачков

Нижегородцам рассказали о пользе кабачков

В Нижегородской области начался сезон кабачков.О пользе этого овоща рассказал пресс-секретарь Нижегородского госуниверситета Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

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