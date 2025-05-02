Несмотря на сложности, россияне не отказались от мотоциклов BMW и Harley Davidson. Они входят в топ-5 самых популярных мотобрендов в своей категории

«Автостат» привел интересные данные по российскому рынку мотоциклов. Хотя бал правят китайцы и отечественные бренды (мотоциклы которых собраны из китайских комплектующих), россияне не отказались от двухколесной техники именитых брендов: в категории от 600 см3 главенствует BMW.