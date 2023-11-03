Магнитные бури 4 ноября 2023 года. Когда усилится активность Солнца ClickioУзнать, будут ли 4 ноября 2023 года магнитные бури, наши надежды исчерпываются перед прозорливой мудростью Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.