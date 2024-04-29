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Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Пока США думали, как потратить активы РФ, русские ударили на опережение

Американские власти думали, что они сам хитрые и никто не сможет их обойти. Но в России специалисты тоже не лыком шитые и нашли управу на зарвавшихся западных партнеров.

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Комментарии
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а
анатолий
Так Греф же немец,ему по барабану наши активы.
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9 час.
Александр Конкин
Иш какие &quot;осторожные банкиры&quot;, точно такую сумму нашли - как всегда и &quot;нашим и вашим&quot;... А надо-бы в 10-и кратном размере изымать..!
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8 час.
Владимир Елкин
Надо изымать ВСЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ИНОСТРАНЦАМ российские активы и взамен выдавать им компенсационные  справки о суммах, которые эти иностранцы могут получить из замороженных за границей российских активов!!! Пусть долбят свои дебильные правительства!
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5 час.

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