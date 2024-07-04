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Информация по вопросу начисления амортизации в отношении имущества, приобретенного собственником за счет бюджетных средств

Информация по вопросу начисления амортизации в отношении имущества, приобретенного собственником за счет бюджетных средств

Информация о Письме Минфина России от 19.06.2024 № 03-03-08/56931 по вопросу начисления амортизации в отношении имущества, приобретенного (созданного) собственником за счет бюджетных средств и переданного в уставный фонд унитарного предприятия с закреплением данного имущества за указанным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения.

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