Информация по вопросу начисления амортизации в отношении имущества, приобретенного собственником за счет бюджетных средств

Информация о Письме Минфина России от 19.06.2024 № 03-03-08/56931 по вопросу начисления амортизации в отношении имущества, приобретенного (созданного) собственником за счет бюджетных средств и переданного в уставный фонд унитарного предприятия с закреплением данного имущества за указанным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения.