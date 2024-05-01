Победителей и призеров спартакиады определили в Ступине

Спартакиада школьников в Ступине завершилась первомайской эстафетой. Ребята на протяжении всего учебного года соревновались за звания лучших в лыжных гонках, шашках, шахматах, мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе и легкой атлетике.