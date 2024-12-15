Лучшие снимки конкурса NBP International Awards 2024 в категории «Захватывающие приключения»

Погружение с шелковыми акулами / © Wayne Lai Дайвер с гигантским скатом манта / © Christian Horras Поход по Норвегии / © Aleksander Myklebust Пересечение ледяного озера в Швейцарии / © Alessandra Meniconzi Национальный парк «Долина смерти», США / © John Morey Полярное сияние в Норвегии / © Emmett Sparling Лагерь на высоте 6400 метров / © Jason Weiss Дайвер и кашалоты / © Franco Banfi Кольцеобразное затмение в районе Монтичелло, штат Юта, США / © Belva Hayden Ночной альпинизм / © Marc Marco .