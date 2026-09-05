Нейтральный статус Камилы Валиевой отозвали спустя несколько дней после выдачи

Российская фигуристка Камила Валиева лишилась ранее предоставленного ей нейтрального статуса — решение об отзыве статуса принял Международный союз конькобежцев (ISU).
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