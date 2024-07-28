Каспийский циклон покидает Южный Урал

Каспийский циклон, принесший на Южный Урал аномальные осадки, отступает. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в течение 27 июля интенсивность осадков снизилась до 2-7мм за 12 часов, но местами в горах (например, в Верхнем Уфалее и Златоусте) отмечался сильный дождь: 15-17мм за полсуток.