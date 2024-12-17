Тест на плоскостопие в домашних условиях и 5 симптомов болезни, о которых вы могли не знать

У многих людей плоскостопие ассоциируется с шутками про молодых парней, желающих откосить от армии. Но какие последствия у этой болезни могут быть на самом деле и стоит ли считать ее чем-то совсем несущественным и неопасным? Разбираемся в вопросе вместе с экспертами.