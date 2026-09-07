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Студия A24 пообещала зрителям вторую часть нашумевшего «Закулисья реальности»

Студия A24 пообещала зрителям вторую часть нашумевшего «Закулисья реальности»

Независимая американская студия A24 официально утвердила создателя фильма Backrooms на роль режиссера продолжения вирусного хоррора.

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