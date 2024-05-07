Тень Победы: как в Молдавии отметят 9 Мая

В Молдавии нарастает напряженность в связи с приближающимся Днем Победы. Действующие власти во главе с президентом Майей Санду запретили ношение георгиевской ленты и многое делают, чтобы жители страны переключились на западные практики и отмечали в эту дату День Европы.