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Тень Победы: как в Молдавии отметят 9 Мая

Тень Победы: как в Молдавии отметят 9 Мая

В Молдавии нарастает напряженность в связи с приближающимся Днем Победы. Действующие власти во главе с президентом Майей Санду запретили ношение георгиевской ленты и многое делают, чтобы жители страны переключились на западные практики и отмечали в эту дату День Европы.

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