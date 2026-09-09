Засуха в Омской области уничтожила 100 тыс. га посевов — министр

В Омской области засуха уничтожила около 100 тыс. га и повредила 1,5 млн га посевов. Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа сообщил, что урожайность снизилась на 3-5 центнеров с гектара.
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