Представлена Honda Integra Anniversary Special Limited Edition: два мотора, зеркала как у Civic Type R и чемодан в комплекте

Совместное предприятие GAC-Honda представило на рынке Китая новую версию седана Honda Integra. Новинка называется Honda Integra Anniversary Special Limited Edition, она, как и сказано в названии, будет выпущена ограниченным количеством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии