В Печоре обвалился пятиэтажный дом

В Печоре Республики Коми произошел обвал пятиэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Фото: Телеграм-канал “Baza” Известно, что из обрушившегося здания эвакуировали 14 жителей, из которых 5 детей.
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