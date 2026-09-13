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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Мичков: «Администратор запретил мне обмениваться майками, а я перед игрой уже договорился с Овечкиным. Он выходит после игры с майкой, а я стою, как дурак, не знаю, что говорить»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поделился историей, как обменивался джерси с форвардом « Вашингтона » Александром Овечкиным .

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